«Я уже собрался, не надо меня собирать», - Ярославский пообещал Зеленскому завод Малышева «взять на себя»

Перед совещанием по проблемным вопросам деятельности «Укроборонпрома» президент Украины Владимир Зеленский посетил сначала танковый завод имени Малышева, а затем - Харьковский авиационный завод. Увиденное и услышанное Гаранта шокировало.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ну, по-перше я в шоці: що стосується статистики, нам сказав директор заводу, що у 2009 року один танк побудували ми з вами, один танк, так, для ВСУ. Один танк з 9-го року! А статистика така, що за радянських часів - 900 танків на рік.

Владимир Зеленский указал, что на заводах оборонно-промышленного комплекса есть огромные задолженности по зарплате, местами - до четырех лет, и уровень зарплат очень низкий. К тому же зимой, по словам президента, люди должны были работать в помещениях с нулевой температурой. Возмутившись таким условиям труда, президент обратился к представителям местного бизнеса, чтобы те помогли улучшить эти условия на оборонных заводах Харькова. Под прицел попал Александр Ярославский, который был в зале.

Владимир Зеленский, президент Украины

- Можно, ну хотя бы сейчас, нам помочь? - Да, конечно. - Про стратегические планы потом встречаться, разговаривать, но можно бизнесменам собраться? - Я уже собрался, я здесь, не надо меня собирать. - Собрались уже, прекрасно. - Много бизнесменов не надо, потому что то футбол, то волейбол, и я один оказываюсь в Харьковской области. Собирают всех, а плачу я один.

Ярославский пообещал вопрос закрыть, впрочем, пошутил о том, что 10 процентов Укроборонпрома он все же «не потянет», но завод Малышева, сказал, «возьмет на себя», потому что опыт восстановления работы крупных предприятий у него уже есть.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH

Тоже самое было и на ХТЗ: он стоял, и я там два года или три года платил зарплату просто на стоящем заводе. Точно так же мы бились и бились, пока не запустили этот завод. - А потом пришло СБУ на завод. – Да, и директору чуть на дали 15 лет. - Никакое СБУ к вам не придёт. - Ну, я надеюсь. - И никакому директору ничего не дадут. - Да, я его год прятал по подвалам. - Не надо больше никого прятать, выпустите вы его уже, если он ещё в подвалах. Будь ласка, випустіть людину.

Владимир Зеленский пообещал в ближайшее время погасить задолженность по заработной плате на предприятиях, входящих в состав государственного концерна «Укроборонпром». В то время как общие долги предприятий концерна составляют 10 с половиной миллиардов гривен, долги по зарплате на сорока трех предприятиях составляют из этой суммы около четырехсот пятидесяти миллионов гривен.

Владимир Зеленский, президент Украины

Обов'язково, щоб прем’єр-міністр зібрав весь уряд. Щоб були всі представники наших правоохоронних органів. Щоб ми розуміли, хто у нас замовник, чого, скільки танків, чому ми для когось - для Тайланду – робимо, а для України нічого ми не робимо. Чому в нас є прекрасні літаки, прекрасні конструктори, тільки ми нічого не виготовляємо, і нічого не літає.

В то же время генеральный директор концерна отметил, что новое руководство планирует погасить долги по зарплате в течение шести месяцев. Если же говорить об авиационном заводе, где, собственно, и проходило совещание, то исходя из доклада, он имеет самую низкую среднюю зарплату.

Председатель «ХАЗ» Сергей Задорожный пожаловался, что предприятие годами не имеет государственного заказа. И как минимум есть два самолета, которые уже почти готовы, впрочем, денег на достройку нет, поэтому им ничего не остается, как собирать пыль в ангарах.

На что президент пообещал оказать денежную помощь от государства, однако добавил, что самолеты, на достройку которых государство выделит средства, должны остаться в стране.