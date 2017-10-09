Япония планирует поставить оборудование для областного военного госпиталя

Дальнейшую реализацию на территории региона совместных проектов глава ХОГА Юлия Светличная обсудила с заместителем главы миссии, советником-министром Посольства Японии в Украине Мичио Харадой.

Приветствуя делегацию посольства Японии, Юлия Светличная отметила, что руководство ХОГА поддерживает реализацию в регионе проектов в рамках Года Японии в Украине.

«Весной мы высадили 40 сакур в одном из районов Харьковской области. И мне приятно, что еще 80 сакур будут высажены в городе Харьков, - сказала глава ХОГА. - Но мы не ограничиваемся только культурными проектами. В области успешно реализован проект по энергозамещению, проект по поставке оборудования в институт протезирования».

Руководитель области отметила, что Харьковщина заинтересована в реализации подобных проектов, способствующих укреплению материальной базы и оснащению новым оборудованием медицинских учреждений, в которых проходят лечение и реабилитацию воины АТО. В ответ Мичио Харада отметил, что Япония готова реализовать на территории региона новый проект.

«Это поставка оборудования в Харьковский областной госпиталь», - сказал заместитель главы миссии, советник-министр Посольства Японии в Украине.

Также Юлия Светличная сообщила, что Харьковская область готова участвовать в продолжении реализации проекта по энергозамещению и принять участие в программе Правительства Японии, касающейся сферы экологии.

«Харьковская область может эффективно реализовывать те проекты, которые Япония внедряет на территории Украины», - подчеркнула глава ХОГА.

Она предложила представителю Посольства Японии в Украине рассмотреть варианты реализации программ в сфере образования и науки – в частности, возможности повышения квалификации харьковских преподавателей и студентов – в том числе из вузов, готовящих специалистов в сфере IT.

«У нас есть подобная инициатива в сфере медицины: студенты, которые сейчас обучаются в Харьковском медицинском университете, посещают Японию и японский университет», - отметил Мичио Харада.

Он также сообщил, что во время визита в Харьковскую область планирует провести встречу с представителями компаний, работающих в сфере IT.

«Посольство Японии прилагает максимум усилий для того, чтобы распространить информацию о Харьковской области в нашей стране, - сообщил советник-министр Посольства Японии в Украине. - У нас есть предложение следующей весной пригласить представителей японских компаний в Харьков, чтобы они могли увидеть, какие возможности здесь есть».