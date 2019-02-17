Японский Премьер-министр выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

17 февраля 2019 г. 16:48
Источник: Укринформ
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Глава правительства Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в прошлом году после получения запроса от правительства США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

«Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира осенью прошлого года после получения просьбы от правительства США сделать это», - сообщила японская газета Asahi.

Новость появилась вслед за сообщением Трампа в пятницу, что Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира для ослабления напряжения в отношениях с Северной Кореей.

Мысль о выдвижении Трампа в номинации "Премия мира" появилась у правительства США после саммита американского президента в июне прошлого года с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, что стало первой встречей лидера Северной Кореи с президентом США, написала Asahi, ссылаясь на неназванный источник в правительстве Японии.

Представитель министерства иностранных дел Японии заявил, что министерство знает об этих словах Трампа, но "воздержится от комментариев по взаимодействию двух лидеров".

В Белом доме также не дали комментариев на запрос Reuters.

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