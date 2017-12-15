Юдаев после побега объявился в России, - СМИ

Сергей Юдаев спустя месяц после побега из здания Киевского райсуда объявился в России. Он утверждает, что находится в Москве, но вначале несколько недель скрывался в Двуречанском районе Харьковской области.

Об этом сообщает сайт Kharkiv Today.

"Из здания суда мой товарищ сразу повез меня в частную больницу. Немного восстановил силы и первое, что захотел сделать, – съездить в храм. Решил поработать во славу Господа. Я направился в один из районов Харьковской области, чтоб пожить у батюшки на послушании. Но там я заметил слежку, непонятное движение. Какие-то люди пришли за мной… Два дня я прятался в лесу. Узнал, что у священника были обыски. Потом только я понял, как происходила облава на меня. Весь Двуречанский район Харьковщины оцепили. По направлению к Харькову поставили усиленные посты. Нацгвардия, полиция, СБУ", - написал Юдаев позже своим "братьям".

По словам беглеца, он несколько дней отлежался, а затем перешел границу с Россией нелегально и приехал в Москву. Уже якобы из столицы РФ Юдаев просит помочь деньгами на карточку Сбербанка, поскольку жить в России недешево. Адвокат Юдаева Дмитрий Тихоненков говорит, что его подзащитный на связь с ним с 6 ноября не выходил, но он продолжает вести его дело уже на стадии апелляции.

Напомним, 6 ноября Юдаев исчез из зала суда: ему огласили приговор - он был признан виновным в организации массовых беспорядков в Харьковской облгосадминистрации, но по амнистии должен был выйти на свободу. Далее события развивались стремительно: прокурор прямо в зале суда начал зачитывать подозрение в совершении другого преступления. Юдаев, изображая плохое самочувствие, делал вид, что не слышит слова обвинителя, затем попросился в туалет в сопровождении конвоира, а потом попросту исчез из здания суда. Куда – не мог ответить ни его адвокат, ни сотрудники Нацполиции. Спустя несколько дней Юдаева объявили в розыск.