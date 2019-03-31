Юлия Светличная проголосовала на выборах президента Украины

31 марта 2019 г. 13:25
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Сегодня, 31 марта, глава Харьковской областной госадминистрации исполнила свой гражданский долг,  проголосовав на выборах президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Отвечая на вопрос о собственном выборе, Юлия Светличная сказала: «Я проголосовала сегодня за сильную страну. За безопасность. И за политику, которая будет поддерживать харьковчан и жителей нашей области».

Как отметили в пресс-службе ХОГА, 31 марта отдать свой голос за Президента Украины могут около 2 млн 110 тысяч жителей нашего региона.

В области сформированы 14 окружных и 1681 территориальный избирательные участки.

«Надеемся, что явка сегодня будет высокая. На это время она немного выше, чем на прошлых выборах. Для обеспечения избирательного процесса было сделано все необходимое. Правопорядок и охрану участков осуществляют около 10 тысяч правоохранителей», - сообщила глава ХОГА Юлия Светличная, проголосовав на своем избирательном участке.

Руководитель области отметила, что окончательные данные по явке избирателей в области рассчитывают получить до 20 часов, и сообщила, что в настоящее время существенных нарушений избирательного законодательства в области не зафиксировано.

 

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