Юрий Бойко назвал свои первые шаги как премьера®

Люди ждут, что в правительство придут настоящие профессионалы. Об этом заявил кандидат в премьеры от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко, комментируя результаты социологического исследования КМИС, согласно которому политик является лидером среди кандидатов на пост премьер-министра Украины.

«Я понимаю, чем обусловлен сегодня выбор граждан. Сейчас большинство украинских семей живут очень бедно, не имеют работы, не могут оплачивать коммунальные счета. Многие опасаются, что в случае прихода к власти очередных популистов или «топ-менеджеров по найму» ситуация только ухудшится. Люди делают выбор в пользу ответственной власти, ждут в правительстве команду опытных отечественных специалистов, которая сможет быстро и профессионально исправить ситуацию», – сказал оппозиционный политик.

По словам Юрия Бойко, у ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ есть такая команда и четкое видение первых 100 дней работы Кабинета министров.

«Прежде всего, в фокусе внимания – ситуация в топливно-энергетическом секторе и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Мы поставили перед собой задачу обеспечить снижение тарифов на газ для населения. Это сделать вполне реально.

Мы провели уже вторые наши переговоры. Достичь соглашения о снижении цены на газ для Украины– вполне возможно.», -отметил Бойко.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 26 мая по 7 июня, большинство респондентов – почти 13% – хотели бы видеть основателя ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрия Бойко премьер-министром Украины.

По результатам парламентских выборов Верховная Рада будет формировать новое правительство и избирать нового премьер-министра.