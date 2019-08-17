 

"Юрий Михайлович": Грымчака не могут взять под стражу из-за ошибки

17 августа 2019 г. 13:34
Источник: УНИАН
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Подозреваемый в мошенничестве заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак до сих пор находится в Деснянском суде Чернигова из-за ошибки в определении о взятии его под стражу.

Судья Наталья Лямзина перепутала отчество Грымчака, назвав его Юрием Михайловичем, а не Николаевичем.

Как сообщает Громадське, теперь действительно ли постановление о взятии под стражу Грымчака должен решить другой судья, которого определит автораспределитель. Сейчас Юрий Грымчак до сих пор в суде. Его постоянно сопровождают детективы и работники специальных операций НАБУ.

"В этом постановлении 5 ошибок. Эта судья всегда удовлетворяет ходатайство Генеральной прокуратуры", - комментирует адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

По ее словам, в постановлении также неправильно указан защитник: вместо Матяш в ней фигурирует другой адвокат Грымчака Дмитрий Мельник.

"Это человеческий фактор. Техническая описка", - пояснила судья, и показала журналистам обложку ходатайства ГПУ, в котором отчество Грымчака тоже указанно неправильно.

Отметим, в пятницу вечером, 16 августа, Деснянский районный суд Чернигова назначил заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.

14 августа правоохранители задержали Грымчака и его помощника во время получения 480 тыс. долларов взятки.

По данным следствия, в общем задержанные требовали от предпринимателя 1,1 миллиона долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчаку и его помощнику было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. "Эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере", - пояснили в НАБУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

 

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