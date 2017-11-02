За Каськива внесли 160 тыс. гривен залога

За бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива внесли 160 тыс. гривен залога.

Об этом сообщил источник в Генпрокуратуре.

По его словам, залог был внесен 1 ноября. Его внес некий Виктор Ермолаев.

Напомним, 18 августа 2016 года Каськив был задержан на границе Коста-Рики, куда он хотел выехать и Панамы. Украина обратилась к властям Панамы с просьбой о его выдаче.

Каськив с 23 декабря 2010 по 15 марта 2014 был председателем Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. По данным МВД, под руководством Каськива Госинвестпроект "распилил" несколько сотен миллионов гривен.

Каськиву предъявили подозрение по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса в рамках рассмотрения дела о хищении государственных средств в 2012-2013 годах на 7,5 млн гривен по заключенному Каськивым договору об оказании рекламных услуг.

1 ноября Панама экстрадировала Каськива в Украину. Печерский райсуд обязал Каськива в течение 5 дней внести залог 160 тыс. гривен во избежание ареста.