За кресло мэра Харькова во втором туре будут бороться Кернес и Фельдман - опрос

По результатам социологического опроса, действующий мэр Харькова Геннадий Кернес и народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За Жизнь» Александр Фельдман выйдут во второй тур и посоревнуются за мэрское кресло на местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Социологическое исследование, проведенное по заказу медиагруппы «Время», свидетельствует о том, что за Кернеса готовы проголосовать 44,7% избирателей города, определившихся со своим выбором, за Фельдмана – 32,1%. Остальные кандидаты набирают гораздо меньше голосов - Алексей Кучер («Слуга народа») – 7,2%, Игорь Черняк (Блок Светличной «Разом») – 4,1%, Олег Абрамичев («Европейская солидарность») – 3,2%.

Как отметил политолог Никита Трачук, это вполне логичный результат, поскольку только эти два кандидата – Фельдман и Кернес – сделали много для города и имеют 100%-ую узнаваемость среди харьковчан. И поскольку с состоянием здоровья Геннадия Кернеса и его способностью выполнять обязанности мэра есть много вопросов, то вполне естественно, что «вторым выбором» для его избирателей является именно Фельдман. И эта тенденция по перетоку голосов может еще усилиться.

В то же время, отвечая на вопрос, кто станет следующим мэром Харькова после Геннадия Кернеса, 52,2% респондентов назвали Александра Фельдмана, 23,6% - Игоря Терехова (первый заместитель харьковского городского головы), 14,7% - нынешнего губернатора области Алексея Кучера. Игоря Черняка видят в этой должности 3,9% участников опроса, Олега Абрамичева – 3,1%.

А отвечая на вопрос, кто из списка потенциальных претендентов на то, чтобы стать следующим мэром, сделал для Харькова больше всего, Фельдмана назвали 69,7% опрошенных, Терехова – 12,6%, Кучера – 8,3%, Черняка – 1,8%, Абрамичева – 1,6%.

На выборах в Харьковский горсовет «Блок Кернеса – Успешный Харьков» набирает 38,2% голосов, «Оппозиционная платформа – За Жизнь» - 22,4%, «Слуга народа», - 8,6%, «Блок Светличной «Разом» - 7,7%, «Европейская солидарность» - 4,1%, «Партия Шария» - 3,6%.

Опрос проведен 10-13 октября в Харькове социологической группой медиакомпании «Время» по заказу медиакомпании «Время» методом уличного интервьюирования face-to-face. Размер выборной совокупности – 1500 респондентов, погрешность исследования не превышает 3,2%. Квотная выборка репрезентативна по удельному весу каждого района и соответствует демографической структуре избирателей.