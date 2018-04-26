За нарушение правил проезда в Крым и зоны АТО в Украине ввели новые штрафы

26 апреля 2018 г. 16:00
Источник: ТСН.ua
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины Закона Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства".

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Реализация законодательного акта позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе Украины, контролируемых пограничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированную территорию Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также законом вносятся изменения для совершенствования мер, которые применяются Государственной пограничной службой по противодействию нелегальной миграции на государственной границе и т.д., в частности, изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также вводится два новых вида административной ответственности.

Кроме этого документом вносятся дополнения в законы "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", "О Государственной пограничной службе Украины", "Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства", "О создании свободной экономической зоны"Крым" и "Об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины".

Заметим, согласно закону, изымается наказание в виде админареста до 15 суток за незаконное пересечение госграницы и за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее.

В то же время вводится штраф до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан (1190 гривен) за нарушение правил въезда/выезда из зоны АТО.

В свою очередь, если иностранец или лицо без гражданства нарушит запрет въезда в Украину, он должен оплатить штраф от 100 до 300 минимумов (1,7-5,1 тыс. гривен).

Напомним, с 1 января 2018 года начали действовать новые правила пересечения украинской границы для россиян, а также лиц без гражданства из 70 стран мира.

В частности, в пунктах пропуска во время пограничного контроля будут фиксировать биометрические данные (в том числе оттиски пальцев). Полученную информацию будут передавать в Национальную систему верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Эта система позволяет контролировать сроки пребывания иностранцев на территории Украины, а также она подключена к базам данных Интерпола.

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