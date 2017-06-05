За сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных

На Донбассе в зоне АТО за минувшие сутки никто из украинских военных не погиб, двое бойцов получили ранения, один травмирован.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга.

На луганском направлении боевики открывали огонь 20 раз, 12 из которых - из тяжелого вооружения.

"Почти все вражеские обстрелы вчера произошли вечером после 20:00. В Крымском и на участке фронта Екатериновка - Троицкое противник активно применял минометы. При этом за 3,5 часа было выпущено почти 90 мин. Кроме тяжелого вооружения, оккупанты один раз использовали бронетехнику и непрерывно вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Следует отметить, что наши позиции в Крымском боевики обстреливали как с юга, так и с востока", - рассказал спикер.

Также, по его словам, бои шли и в Станице Луганской.

На донецком направлении боевики нарушали "режим тишины" 12 раз, в том числе 5 - из тяжелого вооружения.

Под минометный огонь попали Троицкое, Верхнеторецкое и Авдеевка. При этом было выпущено около 40 мин. Наиболее неспокойная обстановка была в Авдеевке и ее окрестностях. Каждый из вражеских обстрелов велся с разного направления.

На мариупольском направлении боевики стреляли по украинским позициям 28 раз, 6 из которых - из тяжелого вооружения.

"Двумя основными горячими точками вчера были Красногоровка и Водяное. В Красногоровке днем и вечером боевики неоднократно использовали минометы и танк. А в Водяном оккупанты ограничились 12 провокациями из легкого вооружения", - сказал Лысенко.

Кроме этого, вчера на фронте произошло 3 снайперских обстрела со стороны российско-оккупационных войск, причем все в разных местах: в Марьинке, Гнутово и Талаковке. В Широкино враг применял миномет.

Лысенко добавил, что украинские войска более 20 раз открывали огонь.