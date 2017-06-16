Задержанному в России украинскому журналисту Сущенко назначена психиатрическая экспертиза

16 июня 2017 г. 19:50
Источник: Интерфакс-Украина
1 просмотр

Арестованному в России по подозрению в шпионаже украинскому журналисту Роману Сущенко назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Сегодня моему подзащитному Роману Сущенко назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Она пройдёт видимо уже в июле", - написал он на своей странице в Фейсбукв пятницу.

О задержании украинского журналиста "при проведении шпионской акции" в Москве ФСБ сообщила 3 октября 2016 года. Р.Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает.

Лефортовский суд Москвы продлил арест Сущенко до 30 июня.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.