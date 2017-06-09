Закон о 75% квоте украинского языка на ТВ возвращен с подписью главы в Раду

Закон, который устанавливает обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в объеме 75% от общего объема, подписан президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, закон №5313 о внесении изменений в некоторые законы о языке аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации возвращен с подписью главы государства в пятницу, 9 июня.

Согласно тексту закона, он вступает в силу через один месяц со дня, следующего за его опубликованием. После этого Кабинет министров должен в течение месяца привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.

Закон предусматривает, что в недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной или региональной категории вещания передачи и фильмы на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Для телерадиоорганизаций местной категории вещания – 50% передач и фильмов на государственном языке в тех же промежутках времени.

При этом обязательная доля вещания на государственным языке не применяется к субъектам государственного иновещания.

Согласно закону, передача считается выполненной на украинском языке, если все реплики ведущих будут выполнены на украинском языке.

Фильм считается выполненным украинским языком, если языком его распространения согласно государственному удостоверению на право распространения и демонстрирования является исключительно украинский язык.

В передаче, выполненной на украинском языке, допускается использование без дублирования репортажей с мест событий, если в них нет комментариев ведущих, выступлений приглашенных гостей информационных и информационно-аналитических передач, если они не имеют регулярного характера и признаков деятельности ведущего передачи, а также музыкальных произведений, являющихся частью передачи не музыкального жанра, и музыкальных клипов. Также допускаются любые произведения, выступления и исполнения на крымскотатарском языке.

В исключительных случаях по письменному согласованию с СНБО в выполненные на государственном языке засчитываются передачи, выполненные на любых других языках, если они по своему содержанию направлены на предотвращение и нейтрализацию реальных и потенциальных угроз национальным интересам в сфере обеспечения свободы слова и информационной безопасности.

Закон вносит изменения в законы "О телевидении и радиовещании", "О культуре" и "Об основах государственной языковой политики". Закон также устанавливает санкции к телеорганизациям за нарушение его норм - штраф в размере 5% общей суммы лицензионного сбора. Закон вступит в силу через четыре месяца со дня его опубликования.

Как сообщалось, Порошенко сообщил, что подписал этот закон, тремя днями ранее. "Народные депутаты блестяще сработали и я имел большое удовольствие и большую честь подписать соответствующий закон… Никто не против, чтобы с экранов телевидения звучали другие языки, но недопустимо, чтобы доля украинского языка на любом украинском канале составляла 15, 20, 25%", - написал он на своей странице в соцсети Facebook 6 июня вечером.

. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом этот законопроект 23 мая и 26 мая направила его на подпись президенту.

23 мая руководитель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар пояснила, что произведенный в Украине русскоязычный телевизионный продукт будет в течение одного года и 4 месяцев засчитываться в украиноязычную квоту для телеканалов. При этом она подчеркнула, что речь идет не о российском продукте, а только о произведенном в Украине русскоязычном контенте.

Кроме того, по ее словам, закон предусматривает, что все фильмы на иностранном языке в Украине должны быть продублированы или озвучены на государственном языке, за исключением советских фильмов. Таким образом, эти фильмы не будут переводить на украинский язык, однако их не будут засчитывать в украиноязычную квоту для телеканалов.