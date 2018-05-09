Закон о кибербезопасности вступил в силу

09 мая 2018 г. 11:11
Источник: Левый берег
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Сегодня, 9 мая. вступил в силу  Закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

Согласно закону, в Украине должна быть создана Национальная телекоммуникационная сеть и Государственный центр киберзащиты.

Также должна быть сформирована правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA для анализа данных о киберинцидентах и для предоставления практической помощи по устранению их последствий.

CERT-UA будет обязан размещать официальные рекомендации по противодействию киберугрозам и взаимодействовать с правоохранителями по их предотвращению.

Закон определяет основные объекты киберзащиты, которые составляют критическую инфраструктуру страны, принципы обеспечения кибербезопасности и национальную систему кибербезопасности.

Согласно закону, Президент координирует деятельность в сфере кибербезопасности через возглавляемый им Совет национальной безопасности и обороны.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о кибербезопасности в ноябре 2017 года, 9 ноября он был опубликован в газете "Голос Украины" и вступил в силу через 6 месяцев после публикации.

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