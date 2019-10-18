Закон о перезагрузке НАПК вступил в силу

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18 октября 2019 г. 9:30
Источник: Левый берег
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Полномочия членов Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) досрочно прекращены, новый глава агентства должен быть избран до 18 декабря.

Об этом говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции".

Данный закон был опубликован в парламентской газете "Голос України" 17 октября и вступил в силу на следующий день, то есть в пятницу, 18 октября.

Со дня вступления в силу закона полномочия действующих членов НАПК досрочно прекращаются, а Кабинет Министров в течение 2 месяцев обязан провести конкурс и назначить нового главу агентства.

Также проводится реорганизация структуры агентства и вводится единоличное управление органом вместо коллективного.

Председателя НАПК изберет конкурсная комиссия из 6 членов, 3 из которых назначает правительство, а еще 3 - предлагают международные доноры Украины.

Глава агентства назначается сроком на 4 года и не может быть переизбран.

Именно глава НАПК получает право назначать себе 3 заместителей и увольнять их.

Также законом в 2 раза повышается зарплата руководителя агентства с 19,5 прожиточных минимумов до 40 (на данный момент - 77,4 тыс. гривен).

Кроме того, рассекречиваются е-декларации руководителей Службы безопасности Украины и других разведывательных органов, которых назначает Президент.

Также теперь спецпроверка лиц, которых назначает Кабмин, президент или Верховная Рада, будет проводиться не до, а после их назначения на должность.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции призывало Президента Владимира Зеленского ветировать данный закон. Он был принят Верховной Радой 2 октября.

 

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