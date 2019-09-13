Закон об обличителях коррупции принят Верховной Радой в первом чтении

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13 сентября 2019 г. 12:17
Источник: Корреспондент.net
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Сегодня, 13 сентября, на заседании Верховная Рада 283 голосами приняла в первом чтении законопроект об обличителях коррупции.

Также нардепы поддержали подготовку закона ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Документом предлагается внести изменения в закон "О предотвращении коррупции" по поводу определения правового статуса обличителей коррупции, их прав и гарантий защиты; обеспечения условий для раскрытия информации о коррупции; нормирования порядка раскрытия обличителем коррупции информации; освобождения от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении; обеспечения госзащиты обличителей коррупции, в частности, защиты их трудовых прав.

Реализация закона потребует расходов из госбюджета Украины, направленных на финансирование мероприятий по обеспечению соблюдения прав и гарантий безопасности обличителей и выплату компенсаций обличителям.

Источниками поступления предлагается определить средства, поступающие от возмещения ущерба государству, от уплаты санкций (штрафов и т.п.), применяемых по решениям (приговорам) судов, принятым по результатам рассмотрения судебных дел, предметом рассмотрения в которых является совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, в которых показания обличителя (обличителей) содержат важную информацию для привлечения виновного лица к ответственности.

Дополнительным источником финансирования мероприятий по обеспечению безопасности обличителей и выплату компенсаций обличителям может стать сокращение расходов на содержание правоохранительных органов.

Как сообщалось, также в Украине планируют вернуть наказание за незаконное обогащение.

 

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