Законопроект о лишении депутатов мандата за кнопкодавство признали неконституционным

Конституционный суд признал неконституционным законопроект президента Украины Владимира Зеленского № 1027 о дополнительных основаниях для досрочного лишения нардепов мандата. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на представителя президента в КСУ Федора Вениславского.

Отмечается, что КСУ установил, что инициатива Зеленского не соответствует требованиям статьи 157 Конституции Украины.

Напомним, 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский предложил лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

Согласно законопроекту, полномочия народных депутатов прекращаются в том числе в случае установления судом факта кнопкодавства или прогула трети пленарных заседаний и/или заседаний комитета в течение одной очередной сессии парламента.

Проект изменений в Конституцию предусматривает, что факт кнопкодавства или прогулов может установить Верховный суд.

По состоянию на сейчас ст. 84 Конституции Украины обязывает народных депутатов Украины голосовать лично. Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций депутатам за нарушение этой нормы.