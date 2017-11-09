Законопроект о приватизации принят в первом чтении

Верховная Рада на своем утреннем заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект №7066 о приватизации государственного имущества, который является одним из требований Международного валютного фонда.

За него проголосовали 258 народных депутатов.

Это единый рамочный законопроект, который должен заменить семь нормативно-правовых актов, регулирующих продажу государственного имущества, и призван значительно упростить это процедуру.

Он делит объекты государственного имущества на крупные (с активами более 250 млн гривен) и малые. Первые будут продаваться с привлечением профессиональных советников, а вторые - на электронных площадках, таких как "Prozorro. Продажи", где продаются активы обанкротившихся банков или непрофильные активы государственных предприятий.

Оценщиков в процессе приватизации больше не будет, стоимость объектов будет определять рынок.

Также закон сократит сроки подготовки к продаже с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев и увеличит срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней.

Наконец, новый проект закона предусматривает усиление защиты прав инвесторов, возможность применения международного арбитража и определение английского права договора по соглашению сторон.

Законопроект запрещает участие в приватизации покупателям из России.