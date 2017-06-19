Законопроект о реинтеграции Донбасса могут сформулировать до конца недели, - нардеп

На данный момент окончательного текста законопроекта о реинтеграции еще нет

Рабочая группа может закончить работу над текстом проекта закона о реинтеграции Донбасса до конца текущей недели. Об этом сегодня после заседания фракции "Блока Петра Порошенко" журналистам заявил народный депутат Сергей Рудик,.

"Сейчас окончательного текста законопроекта нет, мы ожидаем, что его сформулируют до конца этой недели", - заявил Рудик.

По его словам, документ будет касаться всего региона проведения антитеррористической операции и предусматривает создание оперативного штаба во главе с президентом. С момента утверждения рабочей группой проект закона передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины, после чего он будет направлен на рассмотрение Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что согласно плану реинтеграции Донбасса АТО предлагается заменить "войсковой операцией".