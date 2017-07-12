Законопроект о реинтеграции признает ОРДЛО оккупированными Россией, - документ

Законопроект о реинтеграции, разработанный Советом национальной безопасности и обороны, признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными Российской Федерацией.

Об этом говорится в документе, копией которого располагает РБК-Украина. В частности, об этом гласит ст. 1 проекта закона "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины" (полное название законопроекта о реинтеграции, - ред.).

Так, согласно п. 1 ст. 1, в Донецкой и Луганской областях временно оккупированной признается сухопутная территория, в границах которой формирования вооруженных сил РФ и незаконные формирования, созданные при участии РФ и управляемые ею, а также оккупационная администрация РФ установили и реализуют свою власть. Согласно остальным пунктам ст. 1, временно оккупированными признаются внутренние и внешние морские воды и воздушное пространство над соответствующими территориями. Ст. 2 документа декларирует незаконность любых органов и должностных лиц, не предусмотренных Конституцией и законами Украины, и созданных, назначенных или избранных незаконным способом.

Любой их акт, решение или документ признаются недействительными. В ст. 3 и 4 законопроекта говорится о государственной политике в отношении временно оккупированных территорий. В частности, ее целью устанавливается восстановление государственного суверенитета Украины на этих территориях, их освобождение и восстановление в их пределах конституционного строя, а также защита прав и свобод граждан Украины, пострадавших от российской агрессии. Ст. 5 и 6 документа описывают методы обеспечения госсуверенитета Украины и защиты прав и свобод граждан.

В то же время ст. 7 декларирует, что при осуществлении политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года, а также Минского меморандума от 19 сентября того же года и "комплекса мероприятий" от 12 февраля 2015 года.

"Президент Украины в период действия этого закона может принимать решения об использовании ВСУ и других законных военных формирований в Донецкой и Луганской областях для сдерживания и отпора вооруженной агрессии РФ, восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения охраны и обороны госграницы страны и линии разграничения", - говорится в ст. 9 проекта закона о реинтеграции Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина обсуждает законопроект о реинтеграции Донбасса с США, Германией и Францией. Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости. Messenger Telegram Chrome В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный, погибших нет Нацгвардейцы задержали на блокпосту в зоне АТО боевика и россиянина 133 1

