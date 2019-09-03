Законопроект об отмене адвокатской монополии направлен в КСУ

Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд Украины законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии)".

Направление документа в КСУ поддержали 337 парламентариев.

Целью документа является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи из-за отмены адвокатской монополии на предоставление такой помощи.

Законопроектом предлагается отменить адвокатскую монополию, а именно: исключить положения части четвертой статьи 131-2 действующей Конституции Украины, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

В связи с этим предлагается исключить:

часть пятую статьи 131-2 Конституции Украины, согласно которой законом могут быть определены исключения по поводу представительства в суде по трудовым спорам, спорам о защите социальных прав, в отношении выборов и референдумов, в малозначительных спорах, а также относительно представительства малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена;

подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения", согласно которому со дня вступления в силу закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (о правосудии)" представительство в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 131-1 и статьи 131-2 Конституции Украины исключительно прокурорами или адвокатами в Верховном суде и судах кассационной инстанции ​​осуществляется с 1 января 2017 года; в судах апелляционной инстанции - с 1 января 2018 года; в судах первой инстанции - с 1 января 2019 года.

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту направить в Конституционный суд Украины законопроект авторства президента Владимира Зеленского об отмене адвокатской монополии.

До этого Верховная рада поручила комитетам срочно рассмотреть законопроекты, внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент. Среди них и законопроект №1013.

Как сообщалось ранее, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что внесенные на первом заседании ВР законопроекты будут рассмотрены по сокращенной процедуре, а на голосование выйдут 6-9 сентября.