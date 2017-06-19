Законопроект по Донбассу позволяет вводить военное положение на усмотрение президента Украины

Законопроект о восстановлении суверенитета Украины над ОРДЛО предусматривает замену антитеррористической операции на войсковою операцию и позволяет вводить военное положение на усмотрение президента Украины, сообщил народный депутат из фракции "Народный фронт", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

"Состоялось заседание рабочей группы по доработке законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины", ранее анонсированного секретарем СНБО А.Турчиновым… Работа над законопроектом заканчивается (идет согласование некоторых деталей), вскоре увидим его в Раде", - написал он на совей странице соцсети Фейсбук в понедельник.

По его словам, проект закона, по сути, предлагает заменить АТО "войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас в режиме АТО), а Оперативным штабом".

"Общее руководство Оперативным штабом будет осуществлять президент как Верховный главнокомандующий, по вопросам обороны также руководство осуществляет Генштаб. Президенту дается право, как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных", - сообщил нардеп.

Все нынешние военно-гражданские администрации или военные администрации, как отметил Д.Тымчук, также будут "замыкаться" на Оперативном штабе.

Также, по его словам, законопроект позволяет вводить военное положение на усмотрение президента Украины.

Он также подчеркнул, что принятие данного законопроекта ни в коем случае не будет означать отказ Украины от Минских договоренностей.

В свою очередь, автор статьи в еженедельнике "Зеркало недели" отмечает, что законопроект, призванный изменить формат АТО, предусматривает создание оперативного штаба с широкими полномочиями и признание отдельных районов Донбасса оккупированными территориями

Автор указывает, что в новом законопроекте о временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, который был представлен на прошлой неделе для закрытого обсуждения экспертами и политиками, акцент сделан на задачах государства, направленных на освобождение оккупированных территорий.

Документ состоит из двух компонентов. "Первый: в общих чертах на законодательном уровне определяется комплекс силовых и дипломатических шагов, которые должны обеспечить освобождение оккупированных территорий. Второй: создается правовой механизм использования вооруженных сил в Донбассе", - говорится в статье.

По словам автора, новый законопроект предусматривает признание отдельных районов Донбасса оккупированными территориями; при этом "в законопроекте не указывается, кто именно является оккупантом, хотя в то же время Россия и названа агрессором, но опять же, как-то туманно".

Кроме того предусматривается создание вместо штаба АТО Оперативного штаба с широкими полномочиями, которому будут подчинены все армейские и силовые структуры, военно-гражданские администрации.

"В-третьих, законопроект предусматривает, что глава государства на время действия закона... может принимать решение о применении Вооруженных сил и других военных формирований, а также о введении военного положения", - говорится в статье.

Также автор статьи указывает, что "в законопроекте есть постоянные отсылки к Минскому процессу, а формулировки таковы, что позволяют, например, провести выборы на контролируемых украинским правительством территориях Донецкой и Луганской областей".

Ранее первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила в понедельник, что работа над законопроектом "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины" вскоре будет завершена и он будет вынесен на заседание СНБО.