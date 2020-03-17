Закрытие метрополитена в Харькове: Зеленский предупредил Кернеса об ответственности за невыполнение решения Кабмина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мэр Харькова Геннадий Кернес в случае невыполнения решения правительства о прекращении работы городского метрополитена будет нести как моральную ответственность за жизнь и здоровье людей, так и уголовную за нарушение закона.

"Я прочитал то, что сказал господин мэр. Я думаю, что вся ответственность за каждого больного в Харькове, не хочу говорить о летальных случаях, и верю, что их там не будет, это, во-первых, будет полностью сейчас его ответственностью. А еще, с другой стороны, скажу так осторожно, если он будет нарушать закон, а он уже начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность ", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" по поводу высказываний Кернеса, которые прозвучали в понедельник в СМИ о том, что мэр Харькова не собирается закрывать работу городского метрополитена.

В ночь на 17 марта Кабинет Министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится о том, что Постановлением введен запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также запрещена работа метрополитенов.

В частности, с 18 марта по 3 апреля запрещено:

на всей территории нашего государства регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;

перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Кроме того, с 17 марта по 3 апреля запрещена перевозка пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре.

С 18 марта 2020 до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).

При этом АО «Укрзализныця» разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном железнодорожном сообщении по согласованию Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбы.

Также с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешены только меры, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

С 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

Министерству здравоохранения поручено приостановить плановую госпитализацию и плановые операции, кроме неотложных и срочных. Кроме того, максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.