Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от Covid-19 — Медзакупки

Министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины.

В госпредприятии "Медицинские закупки" отмечают, что он превысил свои полномочия.

Об этом написал глава ГП Арсен Жумадилов на своей странице в Facebook.

Глава ГП отмечает, что в мире на сегодня 7,25 млрд заказанных вакцин, поэтому для Украины сегодня производители должны были зарезервировать 40 млн доз вакцин.

За исключением 8 млн доз по COVAX, заказы которых на коммерческой основе должно были достичь 32 млн доз.

"Вместо этого по состоянию на 29 декабря имели 0", - написал Жумадилов.

В "Медзакупках" подчеркивают, что с весны по сегодня нужно было подписать минимум 4-5 соглашений с несколькими производителями, которые выпускают вакцины по различным технологиям. Необходимо было и прописать исчерпывающий перечень требований к вакцине, которые в случае невыполнения производителем становятся основанием для непринятия товара.

Однако лишь 10 декабря Министерство здравоохранения уполномочило ГП на проведение закупки.

По состоянию на 18 декабря с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки.

По словам главы "Медзакупок", 21 декабря министр здравоохранения на совещании у премьер-министра заявил о срыве переговоров с производителями вакцин, поскольку ГП требовало банковскую гарантию на предоплату. Жумадилов подчеркнул, что это стандартная процедура.

В связи с этим глава Кабинета министров Денис Шмыгаль поручил предприятию работать с рынком исключительно через Минздрав, а Степанов в этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться министерством.

"То ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить ГП от прямых переговоров, министр выдал это наше требование к поставщикам как угрозу срыва", - написал Жумадилов и добавил, что производитель в тот же день сообщил о готовности предоставить банковскую гарантию на предоплату.

По состоянию на утро 28 декабря ГП получило ответ только по одному поставщику, с которым и заключили договор.

Гендиректор "Медзакупок" считает, что в рамках этой закупки не придерживались принципа разделения функций политического органа (Минздрава) и закупочного агентства.

"Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкуретное давление на поставщика", - отметил он.

Жумадилов отметил, что на сегодня Украина действительно могла иметь уже два контракта, а не один - по двум разным вакцинам.

"С января месяца единственная функция, которую выполняет Минздрав по закупкам вакцины, должна заключаться в коммуникации - подтверждать, если будут обращаться, производителям вакцин полномочия ГП по контрактации вакцины. Подыгрывать дальше министру Степанову в его бездарных попытках вести переговоры... я не планирую", - подытожил он.

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина подписала первый контракт на поставку вакцины от COVID только в конце декабря по вине "вспышки национального эгоизма" в мире.

Как ранее сообщалось, первая партия вакцин от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech будет поставлена в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации.

Первый транш составит 700 тысяч доз.