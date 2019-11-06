Замерзший на харьковском заводе Зеленский представил нового губернатора: какие приоритеты в работе назвал глава ХОГА

В день визита президента Украины Владимира Зеленского под стенами облсовета собрались более сотни горожан. Горожане хотели пообщаться с Гарантом о событиях на Востоке, экономической ситуации, бюджете на следующий год, а также о проблемах с началом отопительного сезона в Харькове и области. На плакатах пикетчиков были вопросы к Зеленскому, а чтобы ему было где ответить, установили даже трибуну для Президента.

Алена, участница акции

Вдома дуже холодно в нас, на даний момент вдома набагато холодніше, ніж на вулиці. Перше, це його обіцянки були, що в державі буде добре, все буде своєчасно.

То, что в Харькове с теплом проблемы, президент проверил на себе лично, потому что первое, что сказал Зеленский, зайдя в актовый зал «ХАЗа», - это то, что везде, где он побывал, холодно.

Владимир Зеленский, президент Украины

Перш за все одне питання: чому у вас у будь-якій будівлі в Харкові дуже холодно? У мене це питання в принципі до, і до - хотів би запитати мера і голову обласної державної адміністрації

Впрочем, ответить на него было некому, ведь представителей городской власти, а тем более самого Геннадия Кернеса, в зале не было. Узнать, по какой причине - не удалось.

Что касается областной власти, то нового главу региона Президент официально представил уже после озвученного вопроса. Им стал Алексей Кучер.

Владимир Зеленский, президент Украины

Хочу вам представити нового голову Харківської обласної державної адміністрації Олексія Володимировича Кучера. Вітаю вас, Олексію. Поки що вітаємо, а по результатах побачимо.

34-летний Алексей Кучер - выходец из Херсонской области, но к моменту начала политической карьеры был уже известным и успешным харьковским адвокатом. В частности, он принимал участие в таких процессах: был адвокатом судьи Дзержинского райсуда Сергея Лазюка, которого в 2016 году задержали по подозрению в получении взятки, а также экс-начальника земельного департамента горсовета Бориса Баронина, которого судят за организацию схемы Жилищно-строительного кооператива. Кучер защищал Владимира Литвина - подозреваемого по «делу о рюкзаках». Среди клиентов Кучера был и Олег Ширяев, которого обвиняют в рейдерстве и захвате элеватора осенью 2018 года. А также Антон Саввов, который, по данным антикоррупционеров, продавал награды различным харьковским предприятиям.

Уже став нардепом, объяснял он свою деятельность так, цитирую: "Как адвокат я защищал многих, в том числе и одиозных личностей, но всегда имел собственные взгляды" Конец цитаты.

На внеочередных парламентских выборах он баллотировался от президентской партии "Слуга народа" по 179 округу по Красноградскому, Лозовском и другим прилегающим районам где продемонстрировал лучший результат в Харьковской области, получив более 50% голосов избирателей. Что в 3 раза больше ближайшего конкурента - действующего председателя облсовета Сергея Чернова, с которым теперь ему придется сотрудничать.

О намерении Кучера занять должность председателя Харьковской облгосадминистрации стало известно месяц назад, по декларации, которую он подал. Она вызвала кучу вопросов в соцсетях, потому что кандидат не задекларировал доходы за прошлый год.

В то же время губернатор вновь заверил, что настроен на серьезную работу на новой должности. После проведения аудита Кучер пообещал объявить все приоритетные задачи и уже сейчас озвучил основные три направления работы: инвестиции, экология и коррупция.

Друга теза - це екологія. Екологія, це вже Володимир Олександрович підіймав це раніше питання, це наші ліси, це кар’єри, ну, ми знаємо - це все те, щ о відбувається тут. Це проблемне питання. - Вам будуть допомагати обов’язково нові голови правоохоронних органів. Я знаю, що навіть вже пішли чутки по Харківщині, що нормальный, серйозный прокурор. Чи це не так? - Є тут прокурор. - Мені кажеться, нормальний, працює. - Доброго дня. Щось вас всі хвалять, підозріло. - Екологія і корупція.

Присутствовала на встрече и бывшая председатель ХОГА Юлия Светличная. Сначала именно ее Кабмин утвердил в должности главы администрации, но после того, как Президент не подписал приказ, Юлия Светличная подала декларацию как кандидат заместителя на должность заместителя секретаря СНБО, но и эту должность пока не получила.

Накануне несколько ее советников публично заявили об окончании своей работы, но сегодня Юлия Светличная и весь ее аппарат присутствовали на встрече с Президентом. Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил Светличную за работу.

Владимир Зеленский, президент Украины

В Харкові в цілому не просто, я вдячний за вашу потужну роботу. І якщо можна - ви нікуди не дівайтеся, ми все одно знайдемо. Я маю на увазі - нікуди не дівайтеся, допомагайте.

Правда, на какой должности в дальнейшем Президент видит бывшего губернатора, он не уточнил.