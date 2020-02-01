Замглавы Харьковского облсовета уволят на ближайшей сессии

На ближайшую сессию облсовета вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий первого заместителя председателя Харьковского облсовета Виктора Коваленко, который планируется 27 февраля.

Как указано в пояснительной записке к проекту решения, опубликованного на официальном сайте облсовета, требование внести этот вопрос в повестку дня сессии выдвинули 48 депутатов.

На сайте опубликован также скан их обращения к главе облсовета Сергея Чернова.

Среди депутатов, которые требуют досрочно прекратить полномочия Коваленко - представители оппозиционного блока, (в частности, Олег Каратуманов, Валерия Мураева, Александр Повар), "Возрождение" (Владимир Святаш, Евгений Водовозов, Анастасия Кобец, Владимир Золотарев, Елена Гречанина, Михаил Пилипчук, Денис Дорожкин).

Виктор Коваленко был избран в облсовет VII созыва от Блока Петра Порошенко "Солидарность" и возглавил одноименную фракцию в декабре 2018 года, после того, как Юлия Светличная была назначена главой Харьковской облгосадминистрации.

Как сообщалось ранее, 10 января Светличная заявила о сложении полномочий председателя комиссии облсовета по соцэкономразвитию, мотивировав это своим желанием участвовать в местных выборах.