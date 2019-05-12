Замглавы Администрации Президента уволился с должности

Заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов уволился с должности. Президент Петр Порошенко принял его отставку. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

На своей странице в Facebook Филатов подвел итоги судебной реформы, отметив, в частности, о позитивных изменениях в органах судейского самоуправления (Высший совет правосудия и Высшая квалифкомиссия судей работает без депутатов, чиновников), изменениях процессуальных кодексов, принятии конституционных изменений, законов о судоустройстве, Конституционном Суде, Антикоррупционном суде.

"Новый Верховный Суд – есть. Дает серьезные надежды. Апелляционные суды – без ряда одиозных судей. Дальше качество кадров зависит от конкурсов ВККС и дисциплинарной практики ВСП. Судейское вознаграждение. Не гарантия от коррупции, но и не стимул к ней. Оказывается, судьям можно нормально платить – и бюджет не лопнул", - говорится в сообщении.

Филатов также упомянул о том, что не успел сделать: "Суды первой инстанции – еще работать и работать над оцениванием и наполнением кадрами. Уравнять судей в заплатах – надо, и быстрее. Новые законы об адвокатуре и о юридическом образовании. ЕСИТС – из пилотного проекта нужно запустить в масштабе системы. Взаимодействие госорганов в сфере правосудия и органов, которые должны представлять гражданское общество – пока оставляет желать намного лучшего... За 4 года вместе получилось сделать больше, чем за предыдущие 23. Да, недостаточно. Но это - еще не конец", - отметил он.

Филатов также прогнозирует "попытки досрочно сменить состав ВРП и ВККС для того, чтобы вернуть на должности в суде тех, кто этой должности не соответствует; попытки открутить назад реформу через Конституционный Суд и/ или парламент. Как говорится, следите за руками обычных подозреваемых".

"Без реформы юридического образования, адвокатуры, прокуратуры и органов досудебного расследования – ничего хорошего. Это сообщающиеся с судебной системой сосуды и взаимодействуют они точно, как в физике", - добавил он.

Напомним, Филатов пришел в Администрацию Президента 22 июля 2014 года. До этого возглавлял практику разрешения споров в адвокатском объединении «Василь Кисиль и Партнеры», одной из крупнейших юридических фирм Украины.

Одной из задач Филатова в АП было законодательное обеспечение судебной реформы. Он координировал разработку принятых парламентом в 2016-2018 годах изменений в Конституцию Украины по вопросам правосудия, новых процессуальных кодексов, законов о судоустройстве, о Конституционном Суде, о Высшем совете правосудия, об Антикоррупционном суде.