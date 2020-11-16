Заочный арест Януковича отменен

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу защиты экс-президента Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте. Об этом сообщил адвокат Виталий Сердюк.

"Решение Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четвертого президента отменено. Дело направлено на пересмотр в суд первой инстанции", - сказал он.

Напомним, Печерский районный суд Киева 12 мая 2020 года избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева (Майдане Незалежности и прилегающих улицах) в отношении митингующих.

Указанное решение суда давало право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры намерены обращаться в суд относительно разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента в связи с тем, что он самоустранился от выполнения своих обязанностей и бежал из страны.

24 января 2019 года суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену. Янукович назвал приговор незаконным и опровергает свою вину.

2 октября текущего года Киевский апелляционный суд отказался отменять приговор Оболонского районного суда в отношении экс-президента Виктора Януковича о 13 годах заключения за госизмену.