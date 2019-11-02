Зарплаты народных депутатов за октябрь: кто получил больше всех

02 ноября 2019 г. 13:41
Источник: Зеркало недели
1 просмотр

Народным депутатам начислили заработную плату за октябрь. Лучше всего в парламенте оплачивается работа спикера и его заместителей, самую низку зарплату получают рядовые депутаты, которые не являются руководителями фракций и комитетов. Эти данные содержаться в ответе аппарата Верховной Рады на запрос издания Liga.net.

Самую высокую зарплату за минувший месяц начислили первую заместителю председателя Верховной Рады Руслану Стефанчуку – 54 100 гривень Спикер Дмитрий Разумков заработал 44 600 гривень, вице-спикер Елена Кондратюк – 45 400 гривень.

Чуть более низкую зарплату получат руководители депутатских фракций и групп:

Давид Арахамия ("Слуга народа") – 36 700 гривень;

Юлия Тимошенко ("Батькищвина") – 43 400 гривень;

Сергей Рахманин ("Голос") – 40 700 гривень;

Артур Герасимов и Ирина Геращенко ("Европейская Солидарность") – 38 800 и 36 500 гивень соответственно;

Юрий Бойко и Вадим Рабинович ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 38 800 и 32 800 гривень;

Тарас Батенко и Виктор Бондар ("За будущее") – по 41 300 гривень.

Кроме глав фракций доплаты получают также главы, их заместители и секретари парламентских комитетов. Наиболее низкие зарплаты – у рядовых депутатов, которые не занимают никаких руководящих должностей.

Петру Порошенко начислили за месяц 31 600, Святославу Вакарчуку - 41 660 гривень.

Саму низкую зарплату по итогам месяца получит Ирина Луценко – ей начислили всего 19 986 гривень.

Спикер Дмитрий Разумков называл зарплату в 50 тысяч гривень явно недостаточной для народных депутатов. Однако от вопроса, какой уровень оплаты труда прламентариев он считает справедливым, политик уклонился.

Отметим, что депутатские зарплаты больше, чем министерские.

Самую высокую зарплату в Кабмине в сентябре получила министр образования и науки Анна Новосад – ей начислили чуть менее 31 тысячи гривень. Зарплата министра иностранных дел Вадима Пристайко составила 27,5 тысяч гривень, министру обороны Андрею Загороднюку начислили за месяц – 19,5 тысяч гривень.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.