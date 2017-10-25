Защита не будет обжаловать арест Зайцевой

25 октября 2017 г. 13:29
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Защита Елены Зайцевой, подозреваемой в смертельном ДТП, которое произошло в центре Харькова 18 октября, не будет обжаловать меру пресечения, определенную судом первой инстанции.

"Мы не будем подавать апелляцию. Не хотим привлекать внимание, создавать ажиотаж вокруг Зайцевой Елены", - сказала корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь.

Как сообщалось, вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней девушки, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек), остальные были доставлены в медучреждения.

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