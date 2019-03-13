Завтра Харьков посетит Гройсман

13 марта 2019 г. 10:48
447 просмотров

Завтра в Харьков с рабочим визитом приедет премьер-министр  Украины Владимир Гройсман.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Это первый в этом году рабочий визит премьера на Харьковщину.

Планируется, что премьер посетит заседание Совета регионального развития, которое состоится в ДС Юракадемии на Пушкинской.

Затем Владимир Гройсман направится на завод "Турбоатом", где состоится подписание меморандума с одним из заказчиков продукции предприятия.

Напомним, последний раз премьер посещал Харьковщину 31 августа 2018 года.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.