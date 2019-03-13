Завтра Харьков посетит Гройсман

Завтра в Харьков с рабочим визитом приедет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Это первый в этом году рабочий визит премьера на Харьковщину.

Планируется, что премьер посетит заседание Совета регионального развития, которое состоится в ДС Юракадемии на Пушкинской.

Затем Владимир Гройсман направится на завод "Турбоатом", где состоится подписание меморандума с одним из заказчиков продукции предприятия.

Напомним, последний раз премьер посещал Харьковщину 31 августа 2018 года.