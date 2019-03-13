Завтра Харьков посетит Гройсман

Завтра в Харьков с рабочим визитом приедет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
Это первый в этом году рабочий визит премьера на Харьковщину.
Планируется, что премьер посетит заседание Совета регионального развития, которое состоится в ДС Юракадемии на Пушкинской.
Затем Владимир Гройсман направится на завод "Турбоатом", где состоится подписание меморандума с одним из заказчиков продукции предприятия.
Напомним, последний раз премьер посещал Харьковщину 31 августа 2018 года.