Завтра - сессия Харьковского городского совета

Завтра, 22 апреля, состоится тридцать пятая сессия Харьковского городского совета VII созыва.

По информации пресс-службы Харьковского горсовета, в повестке дня значатся 53 вопроса и «Разное».

Как сообщил в Фейсбук представитель Харьковского антикоррупционного центра Игорь Черняк, на сессии также поднимут вопрос о выделении из бюджета дополнительных 400 миллионов гривен, которые пойдут на зоопарк.

"Завтра состоится сессия Харьковского горсовета.

Денег на доплаты харьковским медикам у горсовета не нашлось!

Зато нашлись дополнительные 400 миллионов гривен на зоопарк", - написал он.

По его словам, для сравнения, в Киеве медики, которые противостоят коронавирусу, получат доплаты в размере 9 месячных окладов.

"За март киевские врачи получат на руки в среднем 50 тысяч гривен, а медсёстры - 30 тысяч гривен. Для сравнения в Харькове: около 6 и 3,5 тысяч соответственно. Вот такие дела друзья. Страна - одна, беда - одна, а приоритеты - разные! Наши медики завинили лишь тем, что они - харьковчане! А харьковчанам, как известно, очень нужен зоопарк!", - добавил Черняк.

Начало заседания назначено на 10:00.

Также отмечается, что присутствующим, кроме документов, при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.