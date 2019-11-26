Завтра - сессия Харьковского горсовета

Завтра, 27 ноября, состоится тридцать первая сессия Харьковского городского совета VII созыва.

Заседание пройдет в сессионном зале горсовета на пл. Конституции, 7.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, соответствующее распоряжение 14 ноября подписал городской голова Геннадий Кернес.

Также на сайте горсовета была опубликована повестка дня, в которой значатся 74 вопроса и «Разное».

Среди запланированных к обсуждению на заседании имеются вопросы о городском бюджете на 2020 год и о несении изменений в бюджет Харькова в 2019 году.

Также, ктром прочего, на заседании обсудят Программу экономического и социального развития города на будущий год.

Начало заседания запланировано на 10:00.