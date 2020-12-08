Завтра состоится сессия Харьковского городского совета

Завтра, 9 декабря, в сессионном зале горсовета состоится первая сессия Харьковского городского совета Харьковского района Харьковской области VIIІ созыва.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Сессия пройдет в соответствии с постановлением №125 Харьковской городской избирательной комиссии Харьковского района Харьковской области.

В повестке дня - восемь вопросов и «Разное».

Как планируется, после принятия присяги согласно принятым в регламент изменениям, новые депутаты выберут председательствующего, секретаря горсовета и заместителей мэра.

Начало сессии - в 10:00.