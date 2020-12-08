Завтра состоится сессия Харьковского городского совета

08 декабря 2020 г. 12:00
1 просмотр

Завтра, 9 декабря, в сессионном зале горсовета состоится первая сессия Харьковского городского совета Харьковского района Харьковской области VIIІ созыва.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Сессия пройдет в соответствии с постановлением №125 Харьковской городской избирательной комиссии Харьковского района Харьковской области.

В повестке дня - восемь вопросов и «Разное».

Как планируется, после принятия присяги согласно принятым в регламент изменениям, новые депутаты выберут председательствующего, секретаря горсовета и заместителей мэра.

Начало сессии - в 10:00.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53