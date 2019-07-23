 

Завтра состоится внеочередная сессия городского совета

23 июля 2019 г. 18:10
4 просмотра

Завтра, 24 июля, состоится двадцать восьмая внеочередная сессия Харьковского городского совета VII созыва.

Заседание состоится в сессионном зале горсовета.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в повестке дня значится 9 вопросов и «Разное».

Начало сессии - в 12:00.

Напомним. предыдущая сессия состоялась 19 июня. Тогда на заседании сессии Харьковского городского совета были внесены изменения в бюджет города на 2019 год. Также 19 июня депутаты горсовета приняли решение о переименовании проспекта Петра Григоренко обратно в честь маршала Жукова

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.