Завтра состоится заседание Кабмина

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01 сентября 2019 г. 17:00
Источник: Левый берег
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В понедельник, 2 сентября, состоится заседание Кабинета министров под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"2 сентября под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится заседание правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание Кабмина начнется в 14:00.

Ранее сообщалось, что в понедельник в 12:00 состоится первая встреча Зеленского со всеми новыми министрами, руководством Рады и правоохранительных органов.

Мероприятие будет проходить в Офисе Президента.

 

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