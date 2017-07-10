Зеленая опасность. Угрожает ли амброзия харьковчанам?

Последний месяц лета для Елены Посоховой будет не совсем приятным. Еще с самого детства она страдает аллергией на амброзию. Говорит, каждый сезон приходится страдать и возмущается тем фактом, что это растение встречается почти на каждой улице Харькова.

Елена Посохова, аллергик

Начинается слезотечение, першит в горле и начинается кашель. Слезотечение, ну как бы, очень сильное. Глаза чешутся, получается, невозможно ни дышать, ну как бы, ничего, очень сложно.

Амброзия полыннолистная вызывает аллергические реакции в сезон цветения, а это август месяц. Но рецидивы, говорит Елена, проявляются и в сентябре. Локализировать болезнь не совсем просто. Симптоматика бывает разная, отмечает аллерголог Галина Ерёменко. У людей встречается, как обычное чихание, так и расстройство желудочно-кишечного тракта. При появлении каких-либо симптомов, врачи советуют сразу обращаться в больницу.

Галина Ерёменко, врач аллерголог

Ни в коем случае заниматься самолечением нельзя. Особенно принимать различные гомеопатические препараты, содержащие травы, ни в коем случае это делать нельзя. Они просто могут усугубить свое состояние, вплоть до анафилактического шока. Это реакция немедленного типа, аллергическая реакция, которая, к сожалению, может привести и к летальному исходу.

Раньше амброзию просто скашивали, а на следующий год она возвращалась вновь, рассказывает директор департамента коммунального хозяйства Алексей Богач. Но на сегодняшний день есть предложение по нескольким препаратам биологического состава, которые полностью ее уничтожают, заявляет он. Пока же чиновники только анонсируют введение новых технологий, аллерген продолжает буйно расти на улицах города, даря харьковчанам не самые приятные впечатления.

