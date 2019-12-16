Зеленский едет в Азербайджан

16 декабря 2019 г. 10:50
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Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджанскую республику. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Президент

Как отмечается, в рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Али Асадовым.

Также предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах.

Кроме того, президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.

В Баку Владимир Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

 

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