Зеленский: «Люди, помогите и медикам, будьте разумны»

22 августа 2020 г. 14:29
Источник: ZN.UA
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно сейчас в Украине зафиксировано первую волну коронавируса, потому что весной ее удалось «сбить». Об этом он сказал во время интервью телеканалу «Украина 24».

«Мы первую волну сбили, в Украине ее не было в те сроки, в которые она была в Европе. Это с тем, что мы возвращали украинцев домой», — сказал он.

По словам Зеленского, большинство европейский стран приветствовали Украину.

«У нас в Украине первой волны реально не было, сейчас она, мы сейчас растем. Сейчас волна. В том все и дело, что идет ежедневный рост», — отметил президент.

Зеленский призвал граждан соблюдать карантин, поскольку без этого нельзя говорить о готовности к новым этапам пандемии.

«Люди, помогите и медикам, будьте разумны», — резюмировал Зеленский.

 

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