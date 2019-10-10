 

Зеленский на пресс-марафоне заявил о двух кандидатах на должность главы ХОГА

10 октября 2019 г. 15:55
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Сегодня во время онлайн-пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский, говоря о том, как ему сложно  найти подходящих людей на должности глав областных администраций, сообщил о том, что кандидатов на должность главы Харьковской ОГА у него два.

"Такая сложная ситуация с губернаторами! Мне показывают одного-двух человек, которые хотят быть губернаторами. Никто не хочет, никто не может, говорят: нас такая зарплата не устраивает. А приходят люди, и говорят: я же могу зарабатывать, как могу? Я не хочу даже разговаривать с такими", - пожаловался Зеленский, отметив, что в этом вопросе ему очень сложно.

"Как только я начинаю кого-то рассматривать (как с Харьковом, у меня там две кандидатуры), - столько грязи на этого человека выливают. Потому что кланы борются", - добавил он.

Напомним, что с момента прихода к власти Зеленский назначил новых глав ОГА чуть более чем в половине областей.

На заседании Кабмина, которое состоялось вчера, согласовали назначение новых губернаторов в Одесскую и Тернопольскую области.

Кандидатура народного депутата Алексея Кучера, который претендует на должность главы Харьковской ОГА и подал соответствующую декларацию, по информации пресс-сектретаря премьер-министра Дианы Давитян Новостям АТН, на заседании Кабмина 9 октября не обсуждалась.

 

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