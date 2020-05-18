Зеленский: "Наступит день, когда Крым вернется в Украину"

Владимир Зеленский заявил, что верит, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Такое заявление он сделал в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Об этом сообщается со ссылкой на Telegram-канал президента.

Он отметил, что утро в 1944-м называют трагическим рассветом в жизни крымскотатарского народа.

"Только спустя более 40 лет они получили возможность вернуться домой. Казалось, все беды позади. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю", - написал Зеленский.

Он считает, что на настанет тот день, когда крымские татары и украинцы вернутся к родным очагам.

"Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!", - написал он.

Напомним, 18 мая в Украине - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тыс. человек.