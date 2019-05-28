Зеленский назначил Данилюка на должность секретаря СНБО

28 мая 2019 г. 17:37
Источник: УНИАН
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Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка.

Об этом говорится на сайте президента.

"Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №327.

Ранее, 21 мая, глава Администрации президента Андрей Богдан сообщал, что кандидатуру Данилюка рассматривают на должность секретаря СНБО.

Экс-министр финансов Александр Данилюк во время президентской кампании был советником победителя выборов Владимира Зеленского.

Напомним, ранее эту должность занимал Александр Турчинов, который подал в отставку 17 мая 2019 года.

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