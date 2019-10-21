Зеленский назначил нового заместителя секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Демедюка заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе президента.

Решение было принято 21 октября. В указе говорится "назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Добавим, Сергей Демедюк был начальником киберполиции.

Недавно президент внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он ввел в персональный состав СНБО нового секретаря СНБО Алексея Данилова, председателя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, заместителя председателя СБУ - начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владислава Бухарева.

Ранее Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Данилов работал мэром Луганска (1994-1997), председателем Луганской ОГА (2005) и народным депутатом V созыва (2006-2007). Он был заместителем предыдущего секретаря СНБО Александра Данилюка, который подал в отставку после четырех месяцев работы.

Ранее Зеленский заявил, что председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная может быть назначена на должность в СНБО.