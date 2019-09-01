Зеленский назвал самый сложный момент за 100 дней его работы президентом

Президент Владимир Зеленский рассказал, какой момент на посту главы государства стал для него самым сложным. Об этом он сообщил в эфире телеканала 1+1 31 августа.

"Наиболее сложный момент, пожалуй, когда было четверо погибших, и после этого я говорил с президентом России", - поделился украинский лидер.

Разговор о гибели четырех украинских военных в Донбассе после установления бессрочного перемирия состоялся 7 августа. Это стало второй беседой между лидерами России и Украины.

По словам Зеленского, он обратился с просьбой "повлиять на ту сторону", чтобы они прекратили "убийства людей". Также затронул тему возвращения украинских заключенных.

Предыдущий телефонный разговор с Путиным, инициированный Киевом, состоялся 11 июля.

Стороны обсудили урегулирование конфликта на Донбассе, нормандский формат, а также возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон.