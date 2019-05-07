Зеленский назвал свои приоритеты в политике

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритетами в своей работе победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в средствах массовой информации.

Как сообщает пресс-служба Зеленского, об этом он заявил во время сегодняшней встречи с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом в Киеве.

«Наш приоритет - не борьба с коррупцией, а победа над ней. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ», - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Согласно сообщению, новоизбранный президент заверил еврокомиссара, что «наш европейский выбор безальтернативный», а также сообщил о готовности вернуть статью о незаконном обогащении в украинское законодательство.

«Я как гарант Конституции буду защищать путь, который избрали граждане Украины на выборах», - сказал Зеленский.

Также во время сегодняшней встречи с Йоханнесом Ханом премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что евроинтеграция для Украины и правительства страны является приоритетом номер один наряду с продолжением реформ и содействием изменениям в правовой и судебной системе государства.

Напомним, в 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной. Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей. Экономическая часть соглашения, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.

