Зеленский назвал три этапа возвращения Донбасса (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три этапа, которые должна пройти Украина для достижения мира на Донбассе: это - завершение «горячей» стадии конфликта, примирение и поиск консенсуса и безопасная реинтеграция.

Об этом он cказал во время выступления на «Форуме единства» в Мариуполе. По словам Зеленского, международный опыт вооруженных конфликтов и войн показывает, что на пути к успешному завершению войны и господству мира необходимо пройти три неотъемлемых и последовательных этапа.

Глава государства уточнил, что все эти три этапа придется пройти нашему государству, обществу и каждому гражданину Украины вместе.

Так, на первом этапе необходимо завершение «горячей стадии» конфликта и прекращение огня.

«Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время. Мы этого очень хотим. Это - очень нужный, важный, но на самом деле - только первый шаг», - подчеркнул он.

Вторым неотъемлемым этапом, считает президент, является примирение людей и поиск консенсуса.

«Все это - очень сложный и очень чувствительный, нейрохирургический процесс. Это как держать спички у открытой канистры с бензином. Одно неосторожное движение, одно неправильное заявление могут все перечеркнуть и возобновить горячую стадию конфликта. Именно поэтому в этих вопросах сверхважной является роль медиа и риторики, которую эти медиа применяют», - сказал Зеленский.

В то же время третьим неотъемлемым этапом президент назвал реинтеграцию.

«Безопасную и реальную, а не на бумаге. Есть много мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось прекратить, а также произошло частичное примирение. И не произошло главного - возвращения территорий. Они остались в другом статусе и, к сожалению, не вернулись в состав того или иного государства. Устраивает такой вариант Украины? Я думаю, что нет. Но вопрос - риторический», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, вчера Зеленский открыл первый инвестиционный форум в Мариуполе.

«Я уверен, что сейчас мы стоим на пороге экономического прорыва. Об этом свидетельствуют ключевые показатели. Во втором квартале мы показали 4,6% реального роста ВВП. Международные организации значительно улучшили свои прогнозы по экономическому росту Украины в следующем году», - заявил Зеленский.

Он также заявил о запуске фонда по восстановлению и будущей реинтеграции Донбасса.