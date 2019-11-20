Зеленский не смог вылететь из Харькова из-за поломки "Борта №1" - СМИ

В Харькове сломался самолет президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на информацию, подтвержденную источником в Харьковской ОГА.

По сведениям собеседника агентства, сегодня, 20 ноября, президент находился в Харьковской области "транзитом".

Направляясь из Луганской области, Зеленский прибыл на аэродром в Харькове, где его ждал "борт №1".

Однако из-за неисправности борт №1 не смог взлететь.

Около полутора часов президент ждал, что самолет отремонтируют, однако этого не произошло.

После ожидания Зеленскому предложили военный борт, однако глава государства отказался лететь военным самолетом и на автомобиле отправился в Международный аэропорт "Харьков".

По словам собеседника, президент намерен ожидать свой самолет в харьковском аэропорту.

Также факт поломки самолета президента в Харькове корреспонденту Depo.Харьков подтвердил другой информированный источник в системе органов безопасности Украины подтвердил факт поломки самолета президента Украины. По словам этого источника, подобное случилось впервые за последние около 20 лет.