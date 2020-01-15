Зеленский открыл "Феофанию" для всех украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский дал Кабмину и управлению делами три месяца на то, чтобы обеспечить доступность услуг больницы для граждан.

Больница Феофания Государственного управления делами должна стать доступной для всех граждан. Такое распоряжение дал вчера президент Владимир Зеленский в указе, опубликованном на сайте президента.

Указ дает Кабмину и Госуправлению делами три месяца на то, чтобы обеспечить "доступность для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, которые предоставляются клинической больницей "Феофания".

"Феофания" - медицинское учреждение для госслужащих.