Зеленский ответил на петицию харьковчан о закрытии "Коксохима"

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию об ограничении деятельности или закрытии нескольких харьковских промышленных предприятий, в частности, ОАО«Слобожанский коксовый завод», ООО «Харьковский лакокрасочный завод «ФАРБОСС», ООО ТД «ТЕРМОЛАЙФУКРАИНА», и ООО« Завод Эластомер».

Петиция, поданная харьковчанином Александром Константиновым, была размещена на веб-сайте Официального интернет-представительства Президента Украины 27.08.2020 и в положенный срок набрала более 25 тысяч подписей.

Отвечая на указанную петицию, президент поблагодарил харьковчан за активную гражданскую позицию, однако отметил, что Конституция Украины обязывает его как президента действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способами, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Он сообщил, что надзор за деятельностью предприятий в отношении охраны безопасности окружающей среды находится в компетенции Государственной экологической инспекции Украины.

Как отметил Зеленский, указанной инспекцией была проведена внеплановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства в части охраны атмосферного воздуха субъектами хозяйствования, которые указаны в тексте петиции.

«В ходе проверок было установлено, что ООО «Харьковский лакокрасочный завод «ФАРБОСС» не осуществляет производственную деятельность, а ООО« Завод Эластомер »предоставлено обязательное к исполнению предписание для устранения нарушений, которые были обнаружены», - сказано в тексте ответа Президента на петицию.

Также Зеленский добавил, что он обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением совместно с местными органами исполнительной власти принять меры для усиления контроля за соблюдением субъектами хозяйствования природоохранного законодательства.