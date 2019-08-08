Зеленский планирует легализацию казино и земельную реформу

Во время выступления на бизнес-форуме в Турции глава Украины Владимир Зеленский рассказал о кардинальных изменеиях, которые планируется провести в стране.
7 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Они поставили амбициозную цель – увеличить товарооборот между странами в 2,5 раза. А это 10 миллиардов долларов в год.
Уже утром 8 августа Зеленский выступил на украинско-турецком бизнес-форуме. Он заявил, что предложил турецкому главе государства схему: они инвестируют, он защищает инвестиции, вместе развиваемся. Для этого Украина в ближайшее время изменится кардинально. Вот что Зеленский пообещал сделать в ближайшее время:
Таким образом Владимир Зеленский хочет сделать Украину магнитом для инвестиций. Он призвал турецкие компании к сотрудничеству.