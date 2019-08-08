Зеленский планирует легализацию казино и земельную реформу

Во время выступления на бизнес-форуме в Турции глава Украины Владимир Зеленский рассказал о кардинальных изменеиях, которые планируется провести в стране.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Они поставили амбициозную цель – увеличить товарооборот между странами в 2,5 раза. А это 10 миллиардов долларов в год.

Уже утром 8 августа Зеленский выступил на украинско-турецком бизнес-форуме. Он заявил, что предложил турецкому главе государства схему: они инвестируют, он защищает инвестиции, вместе развиваемся. Для этого Украина в ближайшее время изменится кардинально. Вот что Зеленский пообещал сделать в ближайшее время:

Наша экономика будет расти по 5-7% ВВП в год;

За 5 лет мы проинвестируем в инфраструктуру минимум 20 млрд долларов;

Мы приведем в порядок 24 тыс. км дорог;

Увеличат количество реально работающих аэропортов до 15;

Обеспечат работу 5 морских портов;

В три раза увеличат мощность военно-промышленного комплекса;

Осенью примут закон о концессии для государственно-частного партнерства;

В 2019 году проведут земельную реформу В 2020 году сделают рынок земли на 40 млн га;

Легализовать работу казино в пятизвездочных отелях. По мнению президента, это привлечет туристов, особенно в регион Черного моря;

Уже начинается подготовка к внедрению в Украине 5G вместе с компанией Lifecell;

Упростят правила ведения бизнеса: уберут ограничения в сфере трудовых отношений и движения капитала.

Таким образом Владимир Зеленский хочет сделать Украину магнитом для инвестиций. Он призвал турецкие компании к сотрудничеству.